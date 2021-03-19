وزير الصحة السعودي  يروي قصة مبكية عن أحد ضحايا كورونا

سرد الدكتور توفيق الربيعة قصة مؤثرة عن أحد المواطنين، الذي رحل عن الحياة بسبب الشائعات التي تم تداولها عن التطعيم بلقاح كورونا.

وكتب الربيعة على حسابه في تويتر :” مرت بي قصة آلمتني كثيراً، لشخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة”.

وأضاف أنه بسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفيروس -رحمه الله-.

وتابع قائلا : تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، ولازلت أحاول جهدي. لكل فرد .. أرجوك من القلب #خذ_الخطوة_خذ اللقاح.

وتفاعل رواد تويتر مع تدوينة الربيعة، حيث علق أحدهم :” اللقاحين كلها آمنة من بعد الله ، انا اخذت ( استرازينكا – اكسفورد ) قبل اسبوعين و نصف و جاءت أعراض خفيفة لمدة يوم و انتهت ، و الان كل شي تمام و لا يوجد اي أعراض جانبية لشي مما ذكر في برامج التواصل ، و الى الآن أعرف ما يقارب ال ١٥ الى ٢٠ شخص أخذوا لقاح إكسفورد و الحمدلله كل شي تمام”.