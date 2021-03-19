بنهاية العام.. حملة لوزارة السياحة لتوفير 100 ألف فرصة وظيفية للكوادر الوطنية    

أطلقت وزارة السياحة اليوم، حملة بعنوان “مستقبلك سياحة”،التي تهدف لتوفير 100 ألف فرصة وظيفية للكوادر الوطنية بنهاية العام الجاري، وذلك ضمن إستراتيجيتها؛ لتنمية رأس المال البشري، بهدف توفير مليون وظيفة بنهاية 2030م.

وأضافت الوزارة أنها قامت بالتعاون مع عدد من الجهات، بإعداد البرامج اللازمة لتحقيق المستهدفات الخاصة بتطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة الذي يهدف الى تطوير قدرات الكوادر الوطنية من الذكور والإناث من خلال برامج تدريب وتأهيل متنوعة، وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة.

وتضمنت حملة “مستقبلك سياحة” عدداً من الحوافز منها رفع نسبة دعم الأجور لمدة عامين ،ما سيحفز القطاع الخاص لضخ مزيد من الطاقات الشابة لتغطية جميع احتياجات القطاع السياحي وتوطين الوظائف المستهدفة.

يذكر أن الوزارة قد أطلقت في أكتوبر من العام الماضي، إستراتيجية تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة،التي تشمل برامج تطويرية للكوادر الوطنية تهدف إلى العمل التدريجي على توطين وظائف القطاع السياحي.

ونوّهت الوزارة أنه يمكن للراغبين التقديم من خلال البوابة الإلكترونية (www.hcdp.mt.gov.sa ).