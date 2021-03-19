  خطأ في صلاة الجمعة بمصر.. إحالة مخرج وفريق عمل للتحقيق

سادت حالة من السخرية على ماقع التواصل الاجتماعي ، بسبب خطأ لغوي فادح، حيث استعظم رواد مواقع التواصل حجم الخطأ بالنسبة للتلفزيون المصري وتاريخه المهني.

وتسبب الخطأ في إحالة مخرج النقل المباشر لصلاة الجمعة اليوم عبر التليفزيون المصري للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأكدت مصادر بالتليفزيون المصري أن نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون، أحالت المخرج محمد القاضي، والفريق المسؤول عن بث صلاة الجمعة من مسجد الإذاعة والتليفزيون عقب الخطأ في كتابة كلمة “الإذاعة” على الشاشة بهذا الشكل “الازاعه”.

وبحسب المصادر فإن نائلة فاروق، تدخلت على الفور لعقاب المخطئ من خلال الجهة المختصة مثمثلة في الشؤون القانونين، بحيث يتم تلاشي مثل هذه الأخطاء مجددا.