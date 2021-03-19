  وجدت جثة هامدة داخل شقتها بهولندا.. الكشف عن قاتل الفنانة السورية رائفة الرز

عقب صدمة وسط أقاربها وأصدقائها في الوسط الفني، ألقت الشرطة الهولندية على شخص متهم بقتل الفنانة التشكيلية السورية، رائفة الرز.

يأتي هذا عقب روايات متضاربة حول ظروف الجريمة التي أودت بحياة الرز.

إحدى قريبات الفنانة الراحلة، قالت عبر منشور لها على فيسبوك، :” إن الفنانة السورية التي كانت مقيمة في مدينة زولي الهولندية لقيت مصرعها على يد طليقها، بطعنات قاتلة”.

وقامت القريبة بنشر عدة صور للقاتل المشتبه فيه، بينما أوردت تقارير صحفية في هولندا، أنه اعتقل من قبل الشرطة، ويجري التحقيق معه بشأن الجريمة.

وأضافت قريبة الرز عبر حساب في فيسبوك يحمل اسم غيدو موصلي، أن رائفة لقيت حتفها على يد زوج غدر بها، واصفة إياه بـ”متعاطي المخدرات” الذي دأب على أخذ مساعدة منها.

وأوضحت أن القاتل المشتبه فيه، وائل ضرغام، جاءها، مؤخرا، وهاجمها في البيت وطلب منها المال، وعندما دافعت عن نفسها، قام بالاعتداء عليها وقتلها.

ونوهت أن رائفة توفيت على يد الطليق الذي غدر بها، نافية أن تكون للجريمة أي خلفية سياسية، حيث كتبت قائلة : “ارحمونا، فلترقدي بسلام”.

يذكر أن رئيس تحرير المجلة الاقتصادية “عالم كاش” أسامة سلوم كان قد نشر قبل يومين، على صفحته بفيسبوك نبأ مقتل الفنانة رائفة الرز.

وأضاف سلوم على حسابه: “في ممثلة وفنانة تشكيلية سورية معروفة من الوسط الفني السوري اسمها رائفة الرز للأسف انوجدت اليوم مقتولة في شقتها في هولندا وعلى ما يبدو ما حدا من أقرباءها أو أصدقاءها لسى عرفان وحسب الجيران الشرطة لسى عم تعمل تحقيقات ولسى ما نقلت جثتها للمشفى ونحنا علاقتنا كانت فيها رسمية بس يلي منعرفوا انو مالها حدا في المنطقة”.