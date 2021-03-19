الصين تحظر سيارات ” تسلا”.. لهذا السبب

بسبب مخاوف تتعلق بالبيانات الحساسة، قررت الصين حظر سيارات تسلا في المجمعات العسكرية والسكنية، خشية أن يتم جمع بيانات بواسطة الكاميرات المدمجة بالمركبات.

وبحسب ما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة، فإن الأمر الذي أصدره الجيش نصح أصحاب سيارات تسلا بإيقاف سياراتهم خارج المناطق العسكرية.

وأضافت أنه تم توجيه هذا الحظر إلى قاطني المساكن العسكرية هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن الشركة الأمريكية تجمع بيانات حساسة عبر الكاميرات المدمجة في السيارات بطريقة لا تستطيع الحكومة الصينية رؤيتها.

يذكر أن تسلا تستخدم الكاميرات الصغيرة الموجودة بشكل رئيسي في الجزء الخارجي من السيارات للمساعدة في وقوف السيارات ونظام مساعدة السائق ووظائف القيادة الذاتية.