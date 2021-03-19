تحدت الصعاب .. «ريم الحسن» أول سعودية تعمل ميكانيكي سيارات

في قصة كفاح متحدية الصعاب، روت المواطنة ريم الحسن تفاصيل تجربتها وعملها في مجال تصليح السيارات،كأول فتاة سعودية تعمل فنية كهرباء وبرمجيات للسيارات في ورشة بتبوك.

وأضافت ريم الحسن خلال تقرير لبرنامج (MBC في أسبوع) أنها في البداية كان الناس يستغربون من عملي، لكوني فتاة وأعمل في ورشة سيارات.

وتابعت في حديثها : الآن أشعر بأهمية هذا المجال، منوهة أنه لو حصل معها عطل في السيارات ستذهب إلى الورش التي تديرها وتعمل بها فتيات.

وأوضحت أنها تفضل التعامل مع كادر نسائي عن التعامل مع الرجال، مشيرة إلى أنه بعد انخراطها في العمل اكتشفت أنها موهوبة في مجالها الذي تحبه.

ونوّهت أنها تجيد صيانة أنواع مختلفة من السيارات بعد أن تدربت عمليا على يد صاحب الورشة.

كما أنها تسعى إلى التعمق في هذه المهنة، وأن يكون لديها عملها الخاص بها.