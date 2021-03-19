مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بطائرات مسيرة.

وشددت الأمانة العامة في بيان أصدرته في العاصمة تونس ، في استنكارها بأشد العبارات الأعمال الإرهابية الجبانة التي يتكرر ارتكابها من قبل هذه الميليشيات على المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن هذه العمليات، تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، وجرائم حرب يتوجب المساءلة عنها وإيقافها، وأدلة دامغة على المساعي المتعمدة لهذه الميليشيات ومن يقف وراءها لتهديد مصادر الطاقة الدولية وتقويض أمن واستقرار المنطقة العربية.

كما جددت الأمانة العامة مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها وتنفذها المملكة لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.