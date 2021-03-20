طائرات #أردوغان تستهدف سيارة مدنية في أربيل

قصفت مروحية تركية مساء امس الجمعة، سيارة مدنية نوع “تويوتا هايلوكس”، في ناحية سيدكان التابعة لأربيل، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وقال مدير ناحية سيدكان، إحسان جلبي لشبكة رووداو الإعلامية إن “الطيران التركي استهدف سيارة مدنية في قرية سنين بالناحية”، بحسب ما ذكرت شبكة “رووداو” الإخبارية الكردية.

وبحسب المعلومات الأولية السيارة كانت تقل 4 أشخاص كانوا في طريقهم لنقل الماشية من كوردستان إيران.

وأسفر القصف عن إصابة شخصين.

من جانبه، أعلن نائب قائد اللواء الثاني في الحرس الحدودي العراقي، كامران عبدالرحمن لرووداو إن “هذين الشخصين ترجلا من السيارة في قرية سنين وأشعلا النار للتدفئة خلال انتظارهما وصول رؤوس الماشية، حينما قصفت تركيا القرية”.