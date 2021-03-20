عاجل… #الجبير: جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية مصنوعة في إيران

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إنه “لا يوجد تغير كبير في نهج إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، مقارنة مع إدارة سلفه، الرئيس السابق دونالد ترامب، تجاه المملكة”.

وتابع الجبير، في مقابلة مع قناة “عرب نيوز” باللغة الإنجليزية: “علاقاتنا قوية وديناميكية ومتعددة الأوجه.

وإدارة بايدن أكدت بكل وضوح أنها متمسكة بالدفاع عن السعودية والسعوديين ضد التهديدات الخارجية.

كما أكدوا بشكل واضح أنهم سيواصلون تزويد السعودية بالأسلحة الدفاعية من أجل ضمان قدرتها على حماية نفسها”.

وأضاف الجبير: “لذلك لا أرى تغيراً كبيراً بين هذه الإدارة والإدارة السابقة فيما يخص التزامها تجاه السعودية”.

وأشار الجبير إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية تعود إلى 80 عاماً وتمثل عاملاً مهماً في الحفاظ على الاستقرار والأمن العالميين.

وشدد على أن “علاقاتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية. لدينا مصالح اقتصادية ومالية. نعمل على مكافحة التطرف والإرهاب”.

وأضاف “نعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، سواء أكان ذلك من خلال محاولات إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أم في لبنان وسوريا والعراق وإيران وأفغانستان، أو بمحاولة تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان، أو إعادة الاستقرار في السودان، أو العمل على إنهاء الحرب في ليبيا، أو التعامل مع دول مجموعة الخمس في حربها ضد بوكو حرام”.

الإرهاب الإيراني

وأوضح الجبير، أن إيران تقوم بصناعة وتوريد كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف بلاده للميليشيات الحوثية في اليمن.

وقال: جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية مصنوعة من قبل إيران أو موردة من قبل إيران، وبعضها مثلما قلنا جاءت من الشمال، وبعضها من البحر”.

وأضاف “الأمم المتحدة حملت الإيرانيين المسؤولية عن الهجوم على (حقل) بقيق، وهو أيضاً ما فعلته باقي الدول التي دعوناها للانضمام إلينا في التحقيق. لذا من الواضح جداً بالنسبة إلينا من أين يتم توريد هذه الصواريخ وأي تتم صناعتها”.