شركة أمن سويسرية: توصلنا لخوادم يستخدمها قراصنة في هجماتهم

قالت شركة أمن إلكتروني سويسرية إنها تمكنت من الوصول إلى خوادم، استخدمتها مجموعة قرصنة لها صلة باختراق أجهزة شركة سولارويندز، وكشفت تفاصيل حول من استهدفهم المهاجمون وكيفية تنفيذ عملياتهم.

وقالت شركة برودافت أيضاً إن القراصنة واصلوا حملتهم حتى هذا الشهر، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال باحثو شركة برودافت إنهم تمكنوا من اختراق البنية التحتية لأجهزة الكومبيوتر الخاصة بالقراصنة، ورصد دليل على حملة ضخمة بين شهري أغسطس الماضي ومارس الجاري، استهدفت الآلاف من الشركات والمؤسسات الحكومية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

وكان هدف مجموعة القرصنة والتي يطلق عليها “سيلفر فيش” هو التجسس على الضحايا وسرقة البيانات، وفقاً لتقرير شركة “برودافت”.

ونفذت مجموعة “سيلفر فيش “هجوماً إلكترونياً متطوراً للغاية على ما لا يقل عن 4720 هدفاً، بما في ذلك مؤسسات حكومية ومقدمي تكنولوجيا معلومات عالميين وعشرات المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركات رئيسية للمراجعة والاستشارات، وإحدى الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع أجهزة اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وشركات الطيران والدفاع.