انكشف الغطاء.. الأوروبيون: سنجمد صادرات لقاح أسترازينيكا إذا لم نتسلمه أولا #عاجل

لوحت رئيسة الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بإمكانية تجميد صادرات لقاح أسترازينيكا، إذا لم يتم إمداد الاتحاد به أولا.

وهددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت بوقف تصدير لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولا، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم اللقاحات.

وقالت فون دير لايين في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية “لدينا إمكان حظر التصدير المقرر. هذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا: نفذوا عقدكم مع أوروبا أولا قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى”.