عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 122.7 مليون والوفيات تتخطى 2.8 مليون

أظهر أحدث الإحصائيات، أن ما يزيد على 122.7 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و821776.

90570 إصابة جديدة بالبرازيل

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 90570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ بدء التفشي.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية إلى تسجيل 2815 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 11871390 والوفيات إلى 290314 حالة.

4 إصابات جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل البر الرئيسي 4 حالات إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ في 19 مارس/آذار نزولاً من 11 حالة في اليوم السابق.

16033 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و645783 حالة بعد تسجيل 16033 إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 74565 وفاة بعد تسجيل 207 وفيات.