سفارة المملكة في اليابان تحذر المواطنين من آثار زلزال “مياغي”

حذرت سفارة المملكة في اليابان المواطنين من آثار زلزال “مياغي”وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم السبت إنها تتابع آثار الزلزال في “مياغي”بقوة (7.2)درجة، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، حيث أصدرت السلطات تحذيرًا من احتمالية حدوث تسونامي في بعض المناطق الساحلية، منوهة إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: (09055833862 – 0335895242 )