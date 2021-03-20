ننشر مواعيد استقبال المقبولين على وظائف الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني، أسماء المقبولين على عدد من الوظائف للرجال والنساء بموقع وزارة الحرس الوطني بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي ( جدارة ) بتاريخ 1440/11/18هـ .

وأكدت وزارة الحرس الوطني على المقبولين الحضور إلى مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبد العزيز السكنية بخشم العان لاستكمال إجراءات الكشف الطبي مع إحضار أصل الهوية الوطنية وعدد (3) صور شخصية ملونة حديثة مقاس (٤x٦) وخطاب مختوم من البنك يحتوي على حساب الآيبان حسب المواعيد التالية:

*استقبال المقبولين من الرجال لمدة (يومين) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/03/27هـ.

*استقبال المقبولات من النساء لمدة (يوم واحد) في يوم الثلاثاء الموافق 1441/03/29هـ.