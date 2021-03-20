إنقلاب شيول يودي بحياة سائق في الباحة (صور)

لقي سائق معدة ثقيلة “شيول” مصرعه، اليوم السبت، نتيجة انقلابه قرب قرية الربيان بالباحة.

وأوضح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، أن الحادث وقع قبل ظهر اليوم السبت ونتج عنه حالة وفاة.

وأضاف “الزهراني” – في بيان- أن “غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 11:59 قبل ظهر اليوم السبت بوقوع الحادث في اتجاه الى قرية الربيان بجوار مدرسة البنين بعد مستشفى الملك فهد”.

واستطرد: “تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية للموقع، وبمشاركة فرق من الدفاع المدني، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع؛ اتضح وجود حالة وفاة”.