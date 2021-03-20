بعد تعثر تسوية “سد النهضة”.. هكذا تأثر توليد الكهرباء في السودان

قال وزير الطاقة السوداني، جادين علي عبيد حسن، السبت، إن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي أثر على توليد الكهرباء في البلاد، بينما تعثرت مساعي الخرطوم والقاهرة لبلوغ التسوية مع أديس أبابا.

وأشار الوزير السوداني إلى اتخاذ إجراءات وقائية لأجل التعامل مع ملء سد النهضة في إثيوبيا ، فيما تتواصل الجهود لأجل بلوغ اتفاق.

في غضون ذلك حذرت مصر، من الأضرار الجسيمة المترتبة على القاهرة والخرطوم، في حال أصرت أثيوبيا المرحلة الثانية من ملء سد النهضة خلال صيف العام الجاري.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن “الوضع الحالي للأزمة يحتم علينا العودة إلى مفاوضات جادة وفعّالة برعاية إفريقية وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي”.