بواسطة كلب بوليسي.. الشرطة تفك طلاسم جريمة قتل مروعة في الخرطوم

تمكن واحد من الكلاب البوليسية التابعة للشرطة السودانية من فك طلاسم جريمة قتل مروعة راح ضحيتها محاسب تابع لشركة “أويل إنرجي” عثر عليه مقتولا داخل مكتبه أمس الجمعة.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام سودانية؛ فقد هجمت عصابة خطيرة على محاسب داخل مكتبه، وسددوا له عدة طعنات وأردوه قتيلاً في الحال؛ قبل أن يكسروا الخزانة ونهب عشرات الملايين من الجنيهات.

وتمكن الكلب البوليسي اليوم السبت من التعرف على القاتل الحقيقي وسط عدد من المجرمين.

وأغلق أهالي القتيل بشير عبدالله جسر الفتيحاب الرابط بين مدينتي الخرطوم وأم درمان، مطالبين بالقبض على القتلة.

وكان وكيل المحطة، من أبناء ولاية النيل الأبيض، ويسكن حي أبوسعد بأمدرمان، عثر عليه أمس الجمعة مقتولاً بمكتبه بالطلمبة من قبل مجهولين أوثقوا يديه ورجليه ثم نهبوا إيراد المحطة قبل أن يردوه قتيلا.

ورهن الأهالي الغاضبون، فتح الجسر وعبور المركبات، بفك طلاسم الجريمة والقبض على الجناة من قبل الشرطة.