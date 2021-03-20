أصحاب الحظ.. فندق 4 نجوم للمشردين المصابين بكورونا في التشيك  

يستضيف فندق “كينغ تشارلز” في براغ ، الواقع عند سفح تل فيشيهراد التاريخي، حوالى 35 شخصا بلا مأوى، ممن يحتاجون الحجر الصحي.

ويقوم المسعفون بعلاج الجروح المتقرحة وتوزيع مسكنات الألم على المشردين المصابين بوباء كورونا.

ويصنف هذا الفندق بدرجة أربع نجوم والذي كان يقصده السياح الأجانب في السابق، لكنه فتح أبوابه الآن للمشردين في المدينة المصابين بفيروس كورونا.

كما أنه يعتبر أحد الفنادق الثلاثة التي تقدم هذه الخدمة في العاصمة التشيكية حيث توقفت السياحة عمليا بسبب الوباء.

وقد استقبل فندق “كينغ تشارلز” الذي تبلغ قدرته الاستيعابية القصوى 60 سريرا، ما يقرب من 300 شخص حتى الآن.

وكانت تشيكيا وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يبلغ عدد سكانها 10,7 ملايين نسمة، قد تصدرت الإحصاءات العالمية لنسبة لإصابات كورونا ، بالنسبة لعدد السكان خلال الأسبوعين الماضيين.