بعد التحركات التركية.. قيادي إخواني شهير: فلتذهب قنوات الجماعة إلى الجحيم

ثمّن القيادي الإخواني والبرلماني السابق محيي عيسى، التقارب التركي المصري، وأن ذلك يصب في مصلحة الشعبين، بعيدا عن صرخات المعارضة.

وكتب عيسى في منشور له على حسابه في فيسبوك:” الأمر كله تم بالتنسيق بين البلدين، والثمن هو غاز شرق البحر المتوسط”.

وأضاف أن تركيا تريد فصل مصر عن حلف اليونان وقبرص، منوها أنه لا يمكن لأى وطنى عاقل إلا أن يرحب بهذا التقارب لأنه سيكون فى صالح الشعبين المصرى والتركى.

وشدد في حديثه : ما دام الأمر يصب فى صالح الشعبين المصرى والتركى “فلتذهب هذه القنوات إلى الجحيم”.

ووجه عيسى رسالة للمعارضة قائلة : كنت أطالب قنوات الشرق و مكملين أن تقصر كلامها على السياسات بعيدا عن الأشخاص، متسائلا :” ماذا يفيد الشعب من طول رأس النظام وماذا يضره إن كان قزما أو فارع الطول”.

وتابع قائلا : ” سهل جدا أن تسب النظام بكل بذئ من القول ما دام تعيش فى الخارج آمنا.. هذه ليست شجاعة بل حماقة”.

كما تساءل أيضا : يبقى السؤال من يمول هذه المحطات ومن أى مصدر يتلقى العاملون فيها رواتبهم”.

يذكر أن وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، كان قد أعلن عن ترحيبه بقرار الحكومة التركية الخاص بإلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية.