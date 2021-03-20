الأقمار الصناعية ترصد مواقع صاروخية تابعة للحرس الثوري الإيراني

التقطت الأقمار الصناعية ظهر أمس، صورا لموقعي صواريخ يديرهما الحرس الثوري الإيراني، أسفل جبل.

وأفادت تقارير إخبارية أن الموقعين يقعان في منطقتي “كينشت كانيون” و”بانج بيليه” غربي البلاد.

وأضافت أن قاعدتي الصواريخ القريبتين من مدينة كرمانشاه مرتبطتان بشبكة مترامية الأطراف من الأنفاق.

ونقل موقع ذا صن أونلاين البريطاني عن مسؤولين بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض، أنه من المحتمل أن يكون هناك مئات من الصواريخ في الموقعين.

وبحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فإن القاعدتين قد استخدمتا في شن ضربات ضد الجيش الأميركي في قاعدتين بالعراق في يناير الماضي.

وصرح علي صفوي، المسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه بالنسبة لنظام الملالي، فإن برنامج الصواريخ الباليستية يعد بمثابة رافعة استراتيجية للبقاء، ولهذا السبب استمر المشروع دون انقطاع بكلفة عدة مليارات على مدى الـ 30 عاما الماضية.

يذكر أن 110 أفراد قد أصيبوا في هجوم العام الماضي الذي أطلق عليه اسم «عملية الشهيد سليماني» – وعانى البعض من إصابات دماغية.

ونوهت التقديرات حينها أن نحو 15 صاروخاً قد جرى إطلاقها من داخل إيران، حلقت على مسافة 300 ميل، كرد إيراني على مقتل ا قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، الذي نفذته غارة أمريكية بطائرة مسيرة .