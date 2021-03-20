فعل فاضح يفصل خمسة موظفين في البيت الأبيض

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن خمسة موظفين تم فصلهم بالبيت الأبيض.

وأضافت ساكي في تغريدة لها أنه تم فصل الموظفين الخمسة، ، وذلك عقب نشر صحيفة ديلي بيست الأمريكية خبرا عن وقف عشرات الموظفين عن العمل أو توجيه طلب لهم بالتقدم بالاستقالة أو وضعهم في برنامج عمل عن بعد بسبب استخدامهم في الماضي لمخدر الماريجوانا.

وكانت ساكي قد أشارت قبل أسابيع عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر لإعلان البيت الأبيض عن “العمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريجوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من العمل”.

وأوضحت أنه نتيجة لذلك “سيتمكن المزيد من الأشخاص من الخدمة في الإدارة الأمريكية ممن لم يكونوا ليستمروا في العمل في الماضي بنفس المستوى من التعاطي”.

ويأتي هذا القرار، بالرغم من تقنين عدد من الولايات الأمريكية لاستخدام الماريجوانا والإعلان عن التساهل نحوه، لكن البيت الأبيض قرر إقالة خمسة موظفين.