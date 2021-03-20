نيوم تحتضن آلاف الهكتارات الزراعية لتلبية احتياجات سكانها

للحفاظ على النظام الغذائي لسكان نيوم، يتضمن المشروع آلاف الهكتارات من الحقول الزراعية التي ستلبي عن طريق الإنتاج المحلي 100% من احتياجات السكان من الفواكه والخضراوات.

وكان حساب نيوم على تويتر قد أكد أن “ذا لاين” في نيوم ستكون أول مدينة معرفية حقيقية توظّف شبكات الجيل الخامس وأحدث أنواع التقنية لتحسين جودة حياة السكّان ورفع معايير معيشتهم.

وتتضمن أيضا 26,500 كيلومتراً مربعاً من البيئات الطبيعية بتضاريسها التي تتنوّع ما بين سلاسل الجبال المتعرّجة والشعاب المرجانية الغنيّة بألوانها، ما سيخلق للسياح والسكان وفرةً من الأنشطة الترفيهية.

كما أن تصميم المساحات الحضرية في نيوم سيرسّخ ثقافة الحياة الصحيّة والنشطة، وسيجد سكّان المستقبل الجديد في “ذا لاين” كل ما يحتاجونه على مسافة 5 دقائق مشيا على الأقدام.