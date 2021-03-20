طبيب سعودي محذرا: هذه العادة تسبب الشلل في صالونات الحلاقة

حذّر استشاري وأستاذ بأمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة “طقطقة فقرات الرقبة”، حيث تمارس هذه العادة الخطيرة عند الحلاقين بالمملكة.

وأضاف الاستشاري في تدوينة له على حسابه في تويتر:” لا تسمح لأي شخص سواء حلاق أو غيره بـ”طقطقة فقرات الرقبة”، حيث تتسبب في شلل أحد الأطراف أو توقف التنفس”.

وأوضح أن أي طقطقة للفقرات عند غير معالج غلط، منوها أن بعضهم يربط رجلك بالسقف ويسحبك حتى تطق فقراتك هذا مصيبة”.