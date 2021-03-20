حصيلة شهر.. اليونيسف: مقتل وإصابة 41 طفلا في هجمات الحوثي

قالت منظمة يونيسف إن الهجمات المستمرة من قبل الحوثي تسببت في مقتل وإصابة العشرات من أطفال اليمن.

وأضافت أن موجة العنف المتزايدة مستمرة في جميع أنحاء اليمن، والتي تسببت في إلحاق خسائر فادحة بالأطفال .

وأوضحت أنه تم التأكيد من مقتل ثمانية أطفال وإصابة 33 آخرين في سلسلة من الهجمات منذ بداية الشهر الجاري.

وكان إشراق المقطري عضو لجنة التحقيق في الانتهاكات قد أكد وفاة الضحية “وفاء علي جمجم” متأثرة بإصابتها في القصف بقذيفة هاون الذي طال منزلهم في حي الربع في حيس الأسبوع الماضي.

وقد لحقت وفاء بطفلتها “نجاة وهيب” 12 سنة وما يزال زوجها في مستشفى المخا بوضع حرج مع طفلته الأخرى.

كما نشر المرصد الأورومتوسطي صورة لطفل ضحية ألغام الحوثي، وعلق عليها بالقول : كان يكابد ليبيع بضاعته ويوفر قوت يومه.. كانت عائلته في انتظاره، لكن لغمًا زرعته جماعةالحوثي في مدينة تعز قتله مع “حماره”.