عقوبة موجعة لمن يساعد على دخول العاملات المتسللات في رمضان

حذّر المحامي نايف المرشدي، من عقوبات تصل إلى مليون ريال وسجن سنتين ، والتي ستطال من يوظف الخادمات المتسللات في شهر رمضان المبارك.

وأضاف المرشدي في مقابلة مع قناة الرسالة: “نشرت جريدة أم القرى الرسمية أمس الجمعة، أمرا ملكيا ينص على أن من أدخل متسللا إلى البلاد أو مكنه من العمل يعاقب بغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين.

ونوه أن المتسلل هو الشخص الذي لا يحمل إقامة أو ذلك الذي حصل على إقامة مزورة، ولو يسجل دخوله إلى المملكة بشكل رسمي، والمواطن الذي يوظف هؤلاء عنده يواجه العقوبة المذكورة.

وأوضح أن هؤلاء المتسللين يكثرون في رمضان، للعمل في رعاية الإبل والخدمات المنزلية وحراسة الشاليهات وغيرها من الأعمال.