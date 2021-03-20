جنرال إسرائيلي يمتدح حماس .. ما السر؟

في تصريحات مثيرة للجدل، قال الجنرال الإسرائيلي هآرتسي هاليفي، قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، إن حركة حماس تتمتع بأداء ديمقراطي في الانتخابات الأخيرة التي جرت بقطاع غزة.

وأضاف هاليفي في حوار مع القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أن الانتخابات الداخلية الأخيرة في حركة حماس دليل على أنها، تدرك كيف تنتج عملية ديمقراطية.

وحول السبب في هذه التصريحات أوح هاليفي قائلا : صحيح أن حماس لم تتخلّ عن العمل المسلح، ، لكن يبدو اليوم أنها تعطي الأولوية للوضع المعيشي في القطاع، حيث انتخبت سيدتين ضمن قيادة الحركة، بحسب قوله.

وتابع قائلا : ربما يتعلم بعض أحزاب إسرائيل من حماس في هذا الميدان، فربما يؤثر هذا الأمر كثيرا في مستقبل غزة.

كما لم يفت هاليفي أن يذكر كمسؤول إسرائيلي بهجوم حماس، حيث ذكر أن عام 2020 شهد إطلاق 170 صاروخا على المستوطنات الإسرائيلية في غزة مقارنة بألف صاروخ في عام 2019.

وأوضح أن السياسة الإسرائيلية تجاه غزة تقتضي استمرار صيغة “المعركة بين الحروب”، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل لتفكيك ضد ما تبنيه حماس، مثل قوتها البحرية الخاصة، وطائراتها المسيرة.