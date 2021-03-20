رافضا الملقاط .. أمير حائل ينظف المنتزه بيديه  

في لفتة إنسانية، رفض الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، التقاط النفايات بملقاط النفايات.

وأصرّ أمير حائل أن يلتقط النفايات بيديه كغيره من سائر المواطنين والمشاركين في حملة “بيئتنا مستقبلنا”، والتي دشنها بتنظيم من جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع “جود”.

وأضاف الأمير أن التقاط النفايات في المنتزهات العامة باليدين وتنظيفها ليس استنقاصا من قيمة الشخص، بل هي خدمة وطنية.

ونوّه أن الحملة لها أثر بيئي ومجتمعي واقتصادي في آنٍ واحد على المنطقة، مضيفا أن الحملة هي “ترجمة المُحب لمن يُحب”، والتي عكسها مشاركة أبناء المنطقة في حب حائل التي تحظى بجمال أهلها وطبيعتها.

وأوضح أمير حائل أن مثل تلك الحملات يجب ألا يكون لها زمان أو مكان، وأن تكون حملة من الذات يترجمها سلوك مجتمعي رائع يترجم للعالم أجمع ما هو مستوى ثقافة ابن هذا الوطن وإدراكه لاحترام بيئته.