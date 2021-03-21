متحدث عسكري: استنزاف مليشيا الحوثي في مأرب وتقدم نوعي في محافظتي تعز وحجة

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي نجاح الاستراتيجية التي يستخدمها الجيش اليمني في جبهات القتال بمأرب في استنزاف وهزيمة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار المتحدث في إيجاز صحفي، بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى تحقيق الجيش مسنودا برجال القبائل تقدمات متتالية في جبهات شمال غرب وغرب وجنوب محافظة مأرب.

مبينا أن العمليات القتالية الهجومية التي شهدتها جبهات جبل مراد والجدعان والمخدرة وصرواح وجبل هيلان والمشجح والكسارة غربي المحافظة أثمرت في تحقيق تقدم ومكاسب على الأرض و ألحقت خسائر فادحة بالمليشيات الحوثية، سواء في عناصرها أو قياداتها الميدانية، كما دمرت مدفعية الجيش عتاد وأسلحة المليشيا.

وقال العميد مجلي إن معارك مأرب أفقدت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران قدرتها على التقدم والقيادة والسيطرة وتحقيق أهدافها الخبيثة بعد استنفاد أنساقها المتتابعة وبالأخص في جبهة الكسارة.

وحول القتال الدائر في محافظة حجة شمال غرب اليمن قال العميد مجلي إن قوات الجيش اليمني هناك واصلت تقدمها في مديرية عبس وحققت تقدما في عزلة بني حسن، وتمكنت من تأمين المواقع التي استعادتها خلال الأيام الماضية.

وذكر مجلي أن الجيش اليمني تمكن خلال الأيام الماضية كذلك من تحقيق تقدمات نوعية في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، وأفاد بأن هذا التقدم غيّر من خارطة السيطرة على الأرض، وفتح الحصار جزئيا عن المدينة المحاصرة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح المتحدث العسكري أن الجبهات الأخرى في محافظات الجوف والضالع والبيضاء، تحقق فيها قوات الجيش تقدمات ومكاسب على الأرض والقضاء على الهجمات والتسللات الحوثية.