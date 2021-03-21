وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 2.7 مليون.. والإصابات تتخطى 123.4 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 123 مليونا و437 ألفا و233 إصابة، الأحد.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و722 ألفا و111 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 99 مليونا و421 ألفا و615 حالة.

الهند تسجل 43 ألفا و846 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 43 ألفا و846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و599 ألفا و130 شخصا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 197 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفا و755 شخصا.

ألمانيا تسجل 13733 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و 659516 حالة بعد تسجيل 13733 إصابة جديدة.

وذكرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 74664 وفاة بعد تسجيل 99 حالة وفاة.

الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد-19 ) أمس.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90099 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.