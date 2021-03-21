غوارديولا يشيد بمسيرة “السيتي” المذهلة في آخر أربعة أشهر

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن مسيرة فريقه المذهلة في آخر أربعة أشهر تعد من أكبر إنجازاته، بعدما استمر حلم الفوز برباعية من الألقاب هذا الموسم، عقب الانتصار على إيفرتون في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

فاز فريق المدرب غوارديولا 29 مرة في آخر 33 مباراة في كل المسابقات على مدار أربعة أشهر، وتعادل ثلاث مرات، مقابل هزيمة وحيدة خلال تلك الفترة.

ويقترب السيتي من حصد لقب الدوري الإنجليزي، مع التفوق بفارق 14 نقطة على أقرب منافسيه، بينما سيواجه توتنهام هوتسبير في نهائي كأس الرابطة الشهر المقبل، وسيلعب ضد بروسيا دورتموند في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا: “ما حققناه أكثر من رائع، أمر مذهل، أحد أكبر الإنجازات التي حققناها معاً”.

وأضاف: “عندما تفوز بالكثير من المباريات كما فعلنا في آخر أربعة أشهر، فهذا بسبب قدرة الفريق على التأقلم، وهذا أكثر ما يسعدني”.

وتابع: “خلال فترة الشتاء، ومع اللعب كل ثلاثة أيام، ومع الالتزام التام في كل مسابقة، ليس لدي من الكلمات ما أقوله للتعبير عن ذلك”.

واختتم: “لم نفز بأي شيء بعد، لذا سيستمر تركيزنا، وسنرى ما يمكننا فعله في هذه المسابقات”.

وبعد فترة من التوقف لإقامة مباريات دولية، سيلعب السيتي مع ليستر 3 أبريل ضمن منافسات الدوري الممتاز.