بالابتزاز والتخويف… #ميليشيا_الحوثي تنهب عقارات اليمنيين

كشفت إحصاءات رصدها مهتمون بالعقارات والأراضي في اليمن، أمس السبت، استيلاء قيادات انقلابية على 43 قطعة أرض خاصة و26 عقاراً ونحو 6600 متر مربع تعود ملكيتها لمدنيين.

وأفادت الإحصاءات بأن الميليشيا ومنذ تعيين عبدالمجيد حسن الحوثي نجل عم زعيم الميليشيا رئيساً لما يسمى “الهيئة العامة للأوقاف” التي استحدثتها، تزايدت جرائم السطو على الممتلكات الخاصة، مؤكدة أن ما بين 5 إلى 10 عمليات سطو تجرى يومياً في صنعاء وإب وعمران.

وقال أحد ملاك الأراضي : الميليشيا وضعتني في السجن 5 أيام وتطالبني بالتوقيع على عقد إيجار للأرض الخاصة، بعدما بدأت البناء ودفعت أكثر من مليون ريال يمني، فيما دفع مستثمر أكثر من 100 ألف ريال سعودي نظير استخراج تصريح بناء 3 عمائر، مؤكداً أن الميليشيا تبتز أصحاب الأراضي وتزعم أن ممتلكاتهم أوقاف.