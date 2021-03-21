الإرهابي #حسن_نصر الله يبعث برسالة سياسية خطيرة.. #لبنان سيدخل الحرب الأهلية

أثار تحذير أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله من حرب أهلية في لبنان ردود فعل مستنكرة، بينما رأى البعض الآخر أنه ليس أكثر من رسالة سياسية.

وكان نصرالله قال في خطابه الأخير، إن هناك من يعمل على إشعال الاقتتال الداخلي، وتحدث عن معلومات لديه أن هناك جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع بهذا الاتجاه، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم.

وبحسب الصحيفة، فإن من أبرز الرافضين لكلام نصرالله كان “حزب الكتائب” و”حزب القوات” اللبنانية، وذهب بعض نوابهما إلى تحميل حزب الله مسؤولية ما قد يحصل في البلاد، فيما اعتبر النائب في الحزب التقدمي الاشتراكي بلال عبد الله، أن كلام نصرالله هو رسالة سياسية والوضع في لبنان المتأزم اقتصادياً قد يؤدي إلى انفلات أمني، لكنه لن يصل إلى الحرب الأهلية لأسباب مرتبطة بالواقع الحالي.

وقال عبد الله ليس هناك في لبنان ما يؤشر إلى حرب أهلية بالمعنى السياسي إنما سوء الأوضاع الاقتصادية وما قد يرافقه من تفلت أمني قد يؤدي إلى انهيار البلد، والأرجح أن كلام نصرالله كان يحمل في طياته رسالة سياسية ونوعاً من الضغط على الفرقاء لتشكيل الحكومة، لا سيما رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بينما بدا داعماً لـ(التيار الوطني الحر) ورئيسه”.