الصحة: يسمح بالتطعيم بلقاح “فايزر” بدءاً من سن 16 عاماً

كشفت وزارة الصحة المرحلة العمرية التي تسمح بالتطعيم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفقا لنوع كل لقاح في المملكة.

وأفادت «الصحة» بأن اللقاحات المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء: لقاح «فايزر-بيونتيك» ولقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»، مشددة على أن كل اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من «كوفيد-19».

وأعلنت وزارة الصحة، عبر حساب «الصحة 937» في «تويتر» المخصص لتقديم الاستشارات الطبية والرد على الاستفسارات حول الخدمات الصحية، أن من الممكن تلقي لقاح «فايزر-بيونتيك» من عمر 16 سنة وأكبر، ولقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» من عمر 18 سنة وأكبر.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت في وقت سابق أن لقاح «فايزر-بيونتيك» يتكون من جرعتين تفصل بينهما فترة زمنية تراوح بين 3-6 أسابيع، أما لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» يتكون من جرعتين تفصل بينهما فترة زمنية تراوح بين 8-12 أسبوعاً.

ورداً على استفسار عن أن مفعول لقاح كورونا لا يتجاوز سنة فقط، وسيكون المستفيد ملزما بالتطعيم في كل عام لتفادي الإصابة بالفايروس، أم سيكون الحصول عليه لمرة واحدة فقط ويكتفى بها بعد ذلك، أجابت «الصحة» بقولها: «لا تتوفر المعلومات الكافية بهذا الشأن حتى الآن».