هدف يحدد شروط الاستفادة من برنامج تمهير

كشف صندوق تنمية الموارد الشبرية (هدف) عن شروط برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” للاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة في الأنشطة والمهن المضافة للبرنامج حديثاً.

حدد هدف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر 5 شروط للاستفادة من البرنامج وهي:

– ينبغي أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية.

– ألا يكون ملتحقاً بأي عمل حالياً.

– لم يستفد من البرنامج سابقا.

– أن يكون حاصلاً على درجة بكالريوس او دبلوم.