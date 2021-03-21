امرأة تخسر 80 ألف ريال.. الأمن العام ينشر فيديو يرصد ضحايا الفوركس

نشر الأمن العام قصة حقيقية لإحدى ضحايا عمليات الاستثمار الوهمية في سوق الأوراق المالية بالعملات الأجنبية “الفوركس” غير المرخصة.

وأظهر المقطع التوعوي المصور بعنوان “النهاية لا تعكس البداية”، إحدى السيدات وهي تروي قصتها التي بدأت مع إعلان وهمي عن الاستثمار، وربح 20 ألف ريال في أسبوع واحد، وهو ما دفعها إلى خوض التجربة.

وقالت إنهم تواصلوا معها وطلبوا معلومات عنها، وقدموا ما يثبت أنهم مرخصين بالمملكة، وذلك عن طريق استغلال هويات شركات مرخصة.

ولفتت إلى أنها بدأت بتحويل الأموال لهم لرفع استثماراتها حتى وصلت إلى 80 ألف ريال، لافتة إلى أنها في اليوم الذي طالبتهم فيه بالأرباح انقطع التواصل معها وامتنعوا عن الرد على إيميلاتها، وخسرت كل شيء.

وحذر الأمن العام من التعرض لعمليات خداع عن طريق تلك الإعلانات الوهمية عن الاستثمار وتحويل الأموال إلى جهات مجهولة، داعيا إلى التعامل مع الجهات المرخص لها عند الرغبة في الاستثمار.