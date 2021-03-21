وزير التعليم يعلن أسماء الفائزين بمسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي للمرحلتين الجامعية والثانوية

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أسماء الفائزين بمسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، للمرحلتين الجامعية والثانوية.

وحصل على المركز الأول للمرحلة الجامعية سعود بن محمد يحيى صميلي باجمعة جازان، عن قصيدة عطر لسيرة الأيام، فيما جاء المركز الثاني مناصفة بين هلا حزاب معوض الجهني بجامعة طيبة، زمحمد عوض السفياني بجامعة الطائف.

وحصد المركز الأول بالمرحلة الثانوية فيصل بن محمد حكمي بثانوية مزهرة في جازان، بقيدة ترانيم وطن، والمركز الثاني أحمد بن عبدالرحن الفراج، ثانوية الإمام الدوري في الرياض، عن قصيدة بلادي قبلة الدنيا.