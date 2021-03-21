“السديس”: إعادة فتح مشروع زمزم الثلاثاء المقبل مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن وضع الخطة الاستراتيجية لإعادة فتح أبواب المشروع، واستقبال الزوار وطالبي المياه المباركة، بتطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19).

وأوضح الشيخ السديس أن شركة المياه الوطنية المشغّل الرسمي لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم بصدد البدء في استقبال الزوار، وطالبي مياه زمزم المباركة داخل المشروع، وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 شعبان 1442هـ ، مشيرًا إلى أن العمل سيكون بساعات محددة تبدأ من الساعة (1م) وحتى الساعة (9م) خلال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

وحرصت اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لسقيا زمزم على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة زوار المشروع ومرتاديه، بالإضافة إلى تحديد الكميات التي ستوزع عبر منافذ التوزيع الآلي لتكون (4) عبوات للزائر بقيمة (5.50) ريالات للعبوة الواحدة شاملة قيمة الضريبة المضافة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من العملاء للحصول على مياه زمزم المباركة، وضمان استمرارية الخدمة ، وتقليل فترة مكوث العميل داخل مقر المشروع.

وأكدت جاهزية المشروع لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ، من خلال الاستعدادات المبكرة لتقديم الخدمات بصورة متكاملة، وجاهزية أربعة خطوط للإنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى (200) ألف عبوة يوميًا، كما تبلغ السعة القصوى لتخزين العبوات في المشروع نحو (2.200.000) عبوة، إضافة إلى استمرار الإنتاج اليومي، وقيام موظفي علاقات الجمهور بالعمل على إرشاد المستفيدين وتوجيههم، والإجابة عن جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات.

وأشارت إلى أنه تم تهيئة المقرات بما يراعي تطبيق أعلى درجات الاحتراز من خلال خدمة إعطاء زوار المشروع عبوات زمزم وفقًا لحصة الفرد؛ وهي (4) عبوات زمزم لكل (15) يومًا، مع إمكانية الحصول عليها من المنافذ الأخرى المعلن عنها سابقًا على مدار أيام الأسبوع ، كما جرت تهيئة مواقع خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل مهامهم، وإعطائهم أولوية الخدمة.

وأبانت أن طرق الحصول على مياه زمزم متاحة عبر مقر المشروع، وفي المتاجر المتعاقد معها سابقًا بجميع فروعهم في المملكة، إضافة إلى تطبيق (إرواء)، مؤكدة أنه يجري تزويد المتاجر بكمية تصل إلى أكثر من (5) ملايين عبوة سعتها (5) لترات لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك، لتلبية الاحتياج الفعلي لماء زمزم بحسب الطاقة الاستيعابية في مقار التوزيع، بما يضمن سهولة الحصول على عبوات مياه زمزم وسلامة الجميع.

ودعت اللجنة إلى ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات لزوار المشروع، والالتزام بالأعداد المسموح بدخولها، والتعاون في تنظيم حركة الدخول والخروج، بالإضافة إلى عملية الفرز قبل الدخول، وإظهار الحالة الصحية بتطبيق توكلنا، علمًا أنه حسب الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة سيسمح بتواجد عدد (60) عميلًا كحد أقصى داخل مركز خدمة العملاء أثناء ساعات العمل بالمشروع.