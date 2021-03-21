شرطة مكة: القبض على مواطن سرق 17 مركبة في جدة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية المختصة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح المتحدث، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن الجرائم تمثلت في سرقة (17) مركبة من عدد من الأحياء بمحافظة جدة وطمس معلوماتها.

واستطرد: جرى استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف المتسبب واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.