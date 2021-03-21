عن عمر ناهز 90 عاما.. المرض يغيب الكاتبة المصرية الكبيرة نوال السعداوي

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، وفاة الكاتبة الكبيرة نوال السعداوي، عن عمر ناهز 90 عاما.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” المصرية إن “السعداوي” ماتت بعد صراع مع المرض، إذ تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المشافي، وتفارق الحياة.

ونوال السعداوي هي طبيبة وكاتبة وروائية مصرية، فى 27 أكتوبر عام 1931، وعرفت بدفاعها عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

تعتبر السعداوي واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مصر العصور، وحصدت جوائز متعددة، أهمها جائزة إينانا الدولية من بلجيكا في عام 2005، وفى 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا.