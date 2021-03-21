أمانة جدة تغلق 209 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية

كثفت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها يومي الجمعة والسبت، جولاتها الرقابية والتي بلغت 7353 وأسفرت عن إغلاق 209 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية رصدت 256 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.