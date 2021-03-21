«خلق هوية وطنية أكثر حداثة».. الإذاعة الألمانية تشيد بالدور الحداثي لولي العهد السعودي

ثمّنت الإذاعة الألمانية الدور الحداثي الذي يقوم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تطوير مناحي الحياة في المملكة.

وقال الإذاعة إن السينما السعودية تشهد فجرا جديدا بالمملكة، منذ إعلان السلطات عام 2018 إنهاء حالة النظر التي كانت مفروضة على دور السينما على مدار العقود الثلاثة الماضية.

وأشادت بدور ولي العهد السعودي قائلة :” إنه ركز على مجال الترفيه في خططه للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، في إطار “رؤية 2030” التي أعلنها عام 2016.

وأضافت أن خطة ولي العهد تعني تخفيف القيود الاجتماعية والمساح بصناعة سينمائية عبر توفير البنى التحتية اللازمة لذلك وتشجيع الإنتاج المحلي وخلق ما يصل إلى 30 ألف فرصة عمل.

وتابعت في إشادتها بدور ولي العهد : ولأجل تحقيق هذا الهدف، أسست السلطات السعودية الهيئة العامة للترفيه والمجلس السعودي للأفلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

كما بدأت منصة نتفليكس شراكة مع الاستوديو السعودي “تلفاز 11” لأجل تقديم إنتاج محلي.

ونقلت عن باحث في شؤون الشرق الأوسط أن ولي العهد يدفع في اتجاه الأفلام الوطنية كجزء من استراتيجيته لخلق معنى للهوية الوطنية يرى بأنها أكثر حداثة، منوهة أنه بات ممكناً في السعودية الآن إنتاج الأفلام وتوزيعها وتصديرها.

يذكر أن أول دار سينما في السعودية افتتحت أبوابها بعد إنهاء الحظر يوم 18 أبريل 2018.

وكان أول عرض سينمائي حينها، هو فيلم “النمر الأسود” أمام جمهور مختلط، غير أن السلطات أتاحت للراغبين في الدخول إلى دور السينما الاختيار بين حضور مختلط أو حضور مخصص للرجال أو النساء.