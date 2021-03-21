بعد وفيات مستشفى السلط .. توقيفات جديدة تطال مسؤولين بالصحة الأردنية

ذكرت وسائل إعلامية أردنية عن مصدر قضائي أردني اليوم الأحد، أنه تم توقيف 4 مسؤولين إضافيين في وزارة الصحة، بتهمة “التسبب بوفاة.

يأتي هذا على إثر انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط، الذي أدى إلى وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وقال نائب عام عمان حسن العبداللات، إن مدعي عام السلط قرر في قضية مستشفى السلط، توقيف أربعة من المشتكى عليهم الجدد في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، فإنه تم توقيف المشتكى عليهم بتهم التسبب بالوفاة، وأن المشتكى عليهم أصبحوا 13 وجميعهم موقوفون على ذمة القضية.

وأضاف نائب عام عمان حسن العبداللات أن النيابة العامة، استكملت التحقيق في القضية، بعدما استمعت إلى 66 شاهد إثبات.

وكان المصابون قد توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي، بعد انقطاع الأوكسجين، ما أثار موجة غضب في المملكة التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء.