فيديو نادر للملك فيصل في عمر الـ 26 في كلمة متلفزة بهولندا

انتشر مقطع فيديو نادر للملك فيصل وهو في العشرينات من عمره، حيث ظهر في كلمة متلفزة من هولندا.

ونشر مقطع الفيديو حساب نوادر من التاريخ، وعلق عليه بالقول :” فيديو نادر لـ الملك فيصل وهو في عمر ٢٦ ، يبعث برسالة تلفزيونية من هولندا “.

وأضاف أن مقطع الفيديو صور في عام ١٣٥١هـ – ١٩٣٢م .. قبل ٩٠ سنة تقريباً.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل رواد تويتر، حيث علق أحدهم :” لم أر فرصة تحققت لشاب في عمره مثل هذا الرجل حيث يدفعه أبوه في الواجهة منذ صغره وعمر المراهقة في زيارات رسمية لحكام في الخليج ولدول أوروبا مما صقل مهاراته وراكم خبراته”.

وعلق آخر :” الله يرحم (الملك فيصل) ويجعل الجنه مثواه.ويجمع بينه هو ووالده(الملك المؤسس عبدالعزيز)وبقية إخوانه الملوك (سعودوخالد وفهد وعبدالله)وجميع من توفى من إخوانهم واخواتهم وجميع موتى المسلمين.اللهم أجمعهم في الجنه يارب العالمين.واحفظ لنا ملكنا وقائدنا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين”.