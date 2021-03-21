وصل عددهم 700 خلال شهر.. الحوثي يزجّ بـ 100 طفل جديد لساحات القتال

أدانت منظمات حقوقية انتهاكات الحوثي في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يقوم به من تجنيد الأطفال والزج بهم لساحات القتال.

ونقلت وسائل إلام محلية عن مصادر رصد حقوقية أن مليشيا الحوثي قاموا بتجنيد 100 طفل من فئة المهمشين المقيمة أسرهم في مديرية السبرة التابعة لمحافظة إب وسط اليمن، وذلك للدفع بهم إلى جبهات القتال بمأرب التي تعاني فيها المليشيا الموالية لإيران نزيفا بشريا.

من جانبه أفاد الراصد الحقوقي عبده الحذيفي أن المليشيات الحوثية وفي أعقاب دفن أحد الأطفال الذين لقي مصرعه بجبهات القتال الجمعة الماضية وهو الطفل المدعو “جلال سعيد، قامت بتجنيد ما مجملة 100 طفل من ذات الفئة المقيمة في مديرية السبرة.

وحول عمليات التجنيد كشف الحذيفي أن القيادي ومشرف الحوثيين الأول بمحافظة إب المدعو “يحيى اليوسفي” هو من تولى الإشراف على عملية التجنيد لهؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10سنوات و15 عاما.

يذكر أن مليشيا الحوثي دفعت منتصف الشهر الماضي بـ 700 مجند من فئة المهمشين، إلى القتال في مأرب.

وبسبب الخسائر البشرية تقوم المليشيا الحوثية الإرهابية بإخضاع هؤلاء المجندين قسرا بصورة عاجلة لدورات عسكرية، ثم تنقلهم على شكل دفع كتعزيزات لعناصرها في محافظة مأرب، في محاولة لسد النقص البشري الحاصل في صفوفها.