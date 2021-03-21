لحظة اغتيال ضابط بالمخابرات العراقية وسط بغداد

نشرت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو مصور من كاميرا منزلية يوثق لحظة اغتيال ضابط في المخابرات العراقية بمنطقة المنصور الراقية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت قبل ساعات أن مسلحين اغتالوا ضابطا في جهاز المخابرات العراقي وسط بغداد.

وبحسب موقع روسيا اليوم فإن مسلحين اغتالوا ضابطا يحمل رتبة مقدم في جهاز المخابرات الوطني العراقي في منطقة المنصور وسط العاصمة.

يذكر أن جهاز المخابرات العراقي كان قد تعرض خلال الأسابيع الأخيرة إلى هجوم سياسي وانتقادات من قبل أطراف سياسية وفصائل مسلحة بالبلاد.