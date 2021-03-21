هل يحتوي  لقاح “أسترازينيكا” على مكونات من لحم الخنزير..هذه هي الحقيقة

سادت حالة من الجدل مؤخرا، حول احتواء لقاح أسترازينيكا على مشتقات من لحم الخنزير.

المتحدث باسم شركة أسترازينيكا في إندونيسيا أعلن أن عملية إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا تستخدم المنتجات المشتقة من لحم الخنزير، وذلك لطمأنة المسلمين في بلاده.

جاء هذا بعدما قال أعلى مجلس ديني إسلامي بالبلاد أن اللقاح حرام لأن عملية التصنيع تستخدم “التربسين” من بنكرياس لحم الخنزير

من جانبها طمأنت شركة أسترازينيكا الأحد مسلمي إندونيسيا بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا لا يحتوي على مكونات مشتقة من لحم الخنزير.

يذكر أن مجلس العلماء في إندونيسيا كان قد أفتى على موقعه على الإنترنت يوم الجمعة أن اللقاح حرام لأن عملية التصنيع تستخدم “التربسين من بنكرياس لحم الخنزير”.

وقد وافق المجلس على لقاح أسترازينيكا للاستخدام في ضوء تلك الحالة الوبائية الطارئة.

وكانت السلطات الإندونيسية قد وافقت يوم الجمعة على استخدام لقاح أسترازينيكا بعد مراجعة تقارير قالت إنه تسبب في حدوث جلطات دموية بين بعض من تم تطعيمهم به في أوروبا.

يذكر أن إندونيسيا تواجه واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا مع تسجيل أمس السبت، مليون و455788 إصابة و39447 حالة وفاة.