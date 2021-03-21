رغم هبوط أسواق الخليج .. صعود مؤشر المملكة

واصل المؤشر السعودي اتجاهه بالصعود اليوم، في الوقت الذي أغلقت فيه معظم أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج على الهبوط .

وحول تفاصيل صعود المؤشر السعودي، زاد المؤشر القياسي السعودي 0.1 بالمئة ، حيث صعد سهم مصرف الراجحي 0.3 بالمئة في حين ارتفع سهم أرامكو السعودية 0.6 بالمئة عند الغلق.

بينما نزل المؤشر الرئيسي في دبي، 0.8 بالمئة، حيث فقد سهم إعمار العقارية القيادي 2.5 بالمئة.

ومن المرجح أن تستمر متاعب القطاع العقاري في دبي على مدى الأعوام القليلة المقبلة رغم توقعات لارتفاع الطلب ببعض شرائح السوق.

وفي أبوظبي نزل المؤشر إلى 0.2 بالمئة، بفعل تراجع 0.5 بالمئة لسهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول.

وأوضح مصرف الإمارات المركزي في تقرير قبل أيام أن الاقتصاد انكمش 5.8 بالمئة العام الماضي، لكن من المتوقع أن ينمو 2.5 بالمئة في العام الجاري.

كما انخفض سهم منتج البتروكيماويات صناعات قطر 1.7 بالمئة وسهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.4 بالمئة.