وصل لـ 13 %.. عزل محافظ البنك المركزي بعد هبوط حاد في الليرة التركية

تسبب قرار الرئيس رجب طيب أردوغان المفاجئ الأحد، بإقالة محافظ البنك المركزي في تراجع حاد لليرة التركية، والذي وصل إلى 13 بالمئة.

وكانت الليرة التركية قد تراجعت 13 بالمئة في التعاملات المبكرة في آسيا الأحد، لتلامس مستويات نوفمبر الماضي، حيث هبطت الليرة إلى ما يصل إلى 8.36 مقابل الدولار، من إغلاق يوم الجمعة عند 7.2185، واستقرت عند 8.2 الساعة 1801 بتوقيت جرينتش.

يأتي هذا بعد تعيين أر دوغان لـ “شهاب قوجي أوغلو” في الساعات الأولى من صباح الأحد، حيث يعد أردوغان من منتقدي رفع سعر الفائدة.

كما صعدت العملة ثلاثة بالمئة بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس، وهو ما كان ينظر إليه على أنه يعزز مصداقية البنك المركزي في عهد المحافظ السابق ناجي إقبال.