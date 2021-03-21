“الحوثي جماعة متوحشة”.. انتفاضة شعبية بالحديدة (صور)

بلافتات تحمل عبارات: “الحوثي جماعة متوحشة وإرهابية” و”الحوثي يقتل اليمنيين خدمة للمشروع الإيراني الفارسي”، شهدت مدينة الحديدة اليمنية، الأحد، وقفة احتجاجية شعبية للتنديد بجرائم مليشيا الحوثي.

وتزامنا مع اليوم العالمي لـ”عيد الأم”، شاركت عشرات النساء من أمهات وذوي ضحايا مليشيا الحوثي في مديرية “حيس” جنوبي المحافظة الساحلية، بالوقفة للتنديد باستمرار حصار الانقلابيين للمدينة منذ 2018 ومواصلة القصف المدفعي على الأحياء السكنية وذلك.

يأتي هذا عقب جريمة صادمة أدت لمقتل طفلة تدعى”نجاة” وأمها “وفاء” متأثرتين بإصابتهما في قصف إرهابي حوثي استهدف منزل الأسرة في حيس، الأربعاء الماضي.

وأفاد المحتجون أن نحو 500 مدني على الأقل سقطوا ضحايا إثر القصف المستمر لمليشيات الحوثي على حيس منذ توقيع اتفاق ستوكهولم أواخر .

وطالب المتظاهرون بضرورة تقديم قادة المليشيات الحوثية إلى محكمة الجنايات الدولية جراء ما اقترفوه من جرائم حرب.

وأصدر المحتجون بيانا شجبوا فيه بأشد أنواع العبارات “الصمت الدولي تجاه جرائم والانتهاكات الصارخة في حيس والحديدة من قبل مليشيا الحوثي من قتل للأبرياء المدنيين والنساء والأطفال، وهدم المنازل على ساكنيها.

كما أدانت المظاهرة جريمة صنعاء والاستهدافات الحوثية للمدنيين وجريمة استهداف اللاجئيين الأفارقة بصنعاء.