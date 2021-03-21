الإعلامي الإخواني محمد ناصر ينسى أنه على الهواء .. ويصرح باستعداده للهروب من تركيا و يكشف وجهته القادمة

صرح إعلامي جماعة الإخوان الإرهابية محمد ناصر أنه بالفعل يبحث عن وجهة جديدة للهروب إليها من تركيا، خاصة بعد الأنباء عن التقارب التركي المصري في الفترة الراهنة.

وقال محمد ناصر، المذيع بقنوات الإخوان التي تبث من تركيا أنه لن يظل في تركيا و يبحث الآن عن وجهة جديدة كاشفا أنه قد يرحل إلى كندا أو الولايات المتحدة.

ويذكر أن هناك رعب في صفوف الاخوان و خاصة الإعلاميين منهم و المتواجدين في تركيا نتيجة المحاولات التركية للمصالحة مع مصر،حيث أصبح مصيرهم على المحك، خاصة بعد أن وجهت تركيا تلك القنوات بعدم مهاجمة مصر .